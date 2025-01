VIOLÊNCIA

Filha da ex-deputada Flordelis é achada morta em rua do Rio de Janeiro

Polícia suspeita que ela foi vítima de feminicídio

Gabriella dos Santos de Souza, de 25 anos, filha adotiva da ex-deputada federal Flordelis, foi encontrada morta na madrugada de quarta-feira (22) na Estrada do Pacheco, no bairro Pacheco, em São Gonçalo (RJ). Embora a causa registrada no atestado de óbito seja uma parada cardiorrespiratória súbita, a principal linha de investigação aponta para o feminicídio. As informações são da Metrópoles. >