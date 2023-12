Filha de Faustão estreia como cantora em programa na TV Globo

Quem assistiu ao "Altas horas" neste sábado (2) conferiu a performance de Lara Silva, filha do Faustão, como cantora. Ela lançou há dez dias seu primeiro EP, "Faíscas", que traz seis faixas autorais, no palco do Blue Note, em São Paulo.



No programa comandado por Serginho Groisman, a artista de 25 anos interpretou a canção-título do álbum e uma versão de "Preciso dizer que te amo", de Cazuza. Ela faz aulas de canto desde os 14 anos, antes de se dedicar à carreira.