Filho de desembargador morre em acidente de paraquedas em São Paulo

Vítima de 46 anos se aproximava do chão quando o equipamento fechou, causando a queda

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 23:17

Marcelo Levy Garisio Sartori.
Marcelo Levy Garisio Sartori Crédito: Reprodução

O advogado e paraquedista Marcelo Levy Garisio Sartori, de 46 anos, morreu ao sofrer um acidente durante um salto no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (29). A vítima era filho do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Ivan Sartori.

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do estado enviada ao portal g1 Itapetininga, o atleta se aproximava do solo quando o equipamento fechou e ele sofreu uma queda. Marcelo era atleta profissional da categoria D, a mais avançada do paraquedismo.

Marcelo era sócio-administrador do escritório Levy Sartori Advogados Associados. Nas redes sociais, ele se apresentava como “advogado, paraquedista, churrasqueiro, guitar player, bodybuilder, marido da Deinha e pai da Luiza”.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP) lamentou a morte: "Neste momento de dor, a diretoria da Ordem paulista e toda a comunidade manifestam suas sinceras condolências à família, amigos e colegas".

