VIRALIZOU

Filho de Pablo Marçal 'faz o L' ao vivo e é retirado de live: 'Já pode vazar'

“L não, Miguel. Faz o M, de Marçal”, diz a mãe

Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024 pelo PRTB, interrompeu uma live e tirou seu filho mais velho, Miguel, da transmissão depois que o menino fez o gesto do “L” com as mãos. O sinal ficou popular como uma maneira de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as campanhas eleitorais.