VÍDEO

Filho mata a mãe a facadas após homenagem em culto e batismo: 'Deus mandou'

Suspeito, que estaria sob efeito de drogas, foi baleado por PMs ao tentar fugir

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2025 às 07:43

Marília de Sousa Mendes e o filho Igor Crédito: Reprodução

Em um crime que chocou a pequena Itaituba, no Pará, Igor de Sousa Mendes, 31 anos, é o principal suspeito de assassinar a própria mãe, Marília de Sousa Mendes, 54, a golpes de faca no domingo (13). Um dia antes do crime, o acusado havia homenageado publicamente a vítima durante um culto evangélico. 24h depois, ele se batizou e assassinou a mãe com oito golpes de faca, de acordo com a investigação. >

Gravações do evento mostram o momento em que Igor emocionou os presentes ao declarar: "Mãe, fica de pé aí para o povo lhe ver. Eita, mulher bonita! Eu te amo, mãe. Eu falar isso está parecendo fácil, mas nunca falei um 'te amo' para minha mãe, a mulher que me criou. Era a maior luta falar. E mãe, eu te amo!", disse ele, sendo aplaudido. >

De acordo com o G1, uma equipe da PM foi até a casa onde o crime aconteceu e encontrou Igor tentando fugir. Durante a abordagem, o suspeito teria reagido e acabou baleado pelos policiais. Ele foi socorrido e permanece internado sob custódia no Hospital Regional do Tapajós, sem informações sobre seu estado de saúde. >