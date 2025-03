LUTO

Fisiculturista baiano que morreu após usar anabolizante defendeu a prática: 'É o preço'

Marcos Antônio Moraes Paz, de 32 anos, ignorou alertas da esposa sobre riscos à saúde e morreu dias antes de competição

“É o preço para subir em campeonato”. Essa foi a resposta de Marcos Antônio Moraes Paz, conhecido como “DJ Macaully”, quando a esposa, Aparecida Paloma, pediu que ele cuidasse da saúde. O fisiculturista baiano de 32 anos morreu no último sábado (15) , em Goiânia, após passar mal devido ao uso de anabolizantes. Ele se preparava para um campeonato no próximo mês e já havia pago a inscrição de R$ 680. >

O caso é investigado pela Polícia Civil. O corpo de Marcos foi enterrado nessa segunda-feira (17), na cidade de Malhada, no sudoeste baiano, terra natal do fisiculturista. Em nota de pesar, a Secretaria de Cultura de Malhada, por meio do secretário Ginaldo, lamentou a morte de "Macaully, líder da quadrilha junina e grande contribuinte da cultura local". "Macaully deixou um legado inestimável em nossa comunidade, com sua dedicação e paixão pela cultura popular. Sua contribuição para a preservação e divulgação das tradições juninas será sempre lembrada e honrada.">