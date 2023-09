Flávio Bolsonaro viajará para evento conservador na Europa com tudo pago pelo Senado

Flavio Bolsonaro. Crédito: Pedro França/Agencia Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai viajar para a Espanha no mês de outubro para participar de um evento conservador e quem pagará a viagem será o Senado Federal. A informação é de Guilherme Amado, do Metrópoles.



O evento em questão é organizado por brasileiros e é intitulado "Veritas Liberat" (A verdade te libertará — famoso slogan usado por Bolsonaro, em tradução do latim).



De acordo com o colunista, o pedido de custeio foi protocolado pelo filho 01 de Bolsonaro na última segunda-feira (18). No requerimento, ele solicitou ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, licença para ficar na Espanha entre 12 e 16 de outubro.

Pacheco, por sua vez, acatou a solicitação e permitirá que Flávio receba do Senado os valores da passagem aérea para Madri, as diárias do hotel e a alimentação do senador nos quatro dias de viagem.

O que diz Flávio Bolsonaro

Em resposta à coluna, Flávio Bolsonaro afirmou que foi convidado para participar do evento.