Flordelis sofre AVC na cadeia e defesa pede por hospital particular: 'Vão esperar ela morrer'

Estado de saúde da ex-parlamentar, condenada pela morte do marido, já era preocupante, segundo a defesa

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:54

Flordelis está presa em Bangu
Flordelis está presa em Bangu

A ex-deputada federal e pastora Flordelis, de 65 anos, passou mal na quinta-feira (18) dentro da Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Bangu, Rio de Janeiro, e foi diagnosticada com um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Segundo relatos de sua defesa, ela desmaiou e recebeu atendimento na UPA do próprio presídio. Após ser estabilizada, retornou à cela sem acompanhamento médico contínuo. As informações foram divulgadas pelo blog True Crime, de O Globo. 

A advogada Janira Rocha criticou a falta de estrutura do presídio: “Flordelis saiu da UPA ainda passando mal, com fortes dores de cabeça, vomitando e falando com a língua enrolada. Como é que dão alta para uma mulher nesse estado?” Ela informou que entrará com pedido urgente na Vara de Execuções Penais para que a cliente seja transferida para um hospital particular. “A própria unidade já avisou que não tem recursos para tratá-la. Vão esperar que ela morra para tirá-la de lá?”, questionou.

O estado de saúde da ex-parlamentar já era preocupante, segundo a defesa. Em fevereiro deste ano, Flordelis enviou uma carta à Justiça relatando agravamento de problemas médicos e falhas no atendimento do presídio: “Estou tendo desmaios, dores fortes, minha saúde está se deteriorando a cada dia. Sinto que estou morrendo aqui dentro”, escreveu. Na ocasião, ela detalhou complicações como síndrome do pânico, fobia social, depressão, convulsões, insuficiência renal, princípio de infarto e amnésia, além de relatar quedas que resultaram em fraturas e perda de dentes.

Flordelis faz uso contínuo de medicamentos controlados, incluindo Alprazolam, Quetiapina, Bupropiona e Carbamazepina, prescritos para tratar convulsões, depressão, ansiedade e oscilações de humor. Familiares e amigos relatam episódios de vômito, desmaios e convulsões.  “Se não fizerem alguma coisa rapidamente, Flordelis vai morrer na penitenciária”, disse ao blog o namorado dela, Allan Soares, que um dia antes postou uma mensagem enigmática diante de relatos que a parlamentar estaria tendo um caso com uma mulher na cadeia. 

A ex-deputada cumpre pena de 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Dois de seus filhos, Simone e Flávio dos Santos Rodrigues, também foram condenados pelo crime. 

