Flordelis relata AVC, perda de dentes e convulsões em carta: 'Preciso de ajuda'

“Estou me urinando toda”, diz ela no texto, que foi anexado a pedido por prisão domiciliar

Flordelis, ex-deputada e pastora de 64 anos, que cumpre pena de 50 anos de prisão pelo assassinato de seu marido, publicou na noite desta quarta-feira (19) uma carta nas redes sociais pedindo ajuda devido a problemas de saúde que enfrenta na penitenciária. Ela está presa há quatro anos na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio, e afirma que está "lutando contra a morte" por conta de diversas complicações médicas. >

Em sua carta, endereçada ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, Flordelis relata uma série de condições graves, incluindo síndrome do pânico, fobia social, depressão, crises convulsivas, AVC, insuficiência renal, princípio de infarto, amnésia e incontinência urinária. “Estou me urinando toda”, desabafou. Ela também destaca que sofreu uma queda dentro da prisão, resultando em fraturas na cabeça, no rosto e perda de dentes, o que dificultou sua alimentação. >