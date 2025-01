RIO DE JANEIRO

MP se manifesta contra saída de Flordelis da prisão para o enterro da filha

Ex-deputada cumpre pena de 50 anos pela morte do marido

O Ministério Público do Rio de Janeiro se manifestou nesta sexta-feira (24) contra a autorização para que a pastora Flordelis, condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, participe do enterro de sua filha Gabriella dos Santos de Souza, encontrada morta na madrugada de 22 de janeiro, em um caso suspeito de feminicídio. Gabriella, de 25 anos, era filha adotiva da ex-deputada.>