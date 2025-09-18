Flordelis é bissexual e namora mulher dentro da prisão, diz ex-colega de cela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:38
A vida afetiva de Flordelis dentro da penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, continua gerando burburinho entre os colegas de cela. Camilla Miranda, conhecida como Indiazinha, que dividia a mesma cela com a cantora gospel, comentou recentemente sobre um novo relacionamento da ex-deputada.
Segundo o jornalista Felipeh Campos, a blogueira usou as redes sociais para revelar: “A Flordelis está namorando uma mulher”.
Até o começo de 2024, Flordelis mantinha um relacionamento com o produtor gospel Allan Soares, com quem já sonhava em se casar. O término veio durante uma visita de Allan à penitenciária, encerrando quatro anos de namoro.
Ex-deputada Flordelis
Allan se pronunciou nas redes sociais, mas sem esclarecer detalhes: “Em respeito a todos os envolvidos, não vou me manifestar sobre essas mentiras”, escreveu, sem explicar se se referia ao fim do relacionamento ou sobre a vida amorosa de Flordelis.
Nos comentários, seguidores demonstraram curiosidade e críticas: “O que é mentira? Você deveria falar”, pediu um internauta. “Confesso que estou curioso pela fala do senhor, @allansoarees ?”, escreveu outro.
Motivos do término
Fontes próximas à defesa da ex-parlamentar apontam três fatores que levaram ao fim do relacionamento: a distância imposta pelo confinamento, o afastamento de alguns filhos de Flordelis devido à presença constante de Allan - que eles consideram “aproveitador” -, e a recomendação de advogados para evitar que a relação prejudicasse a defesa da ex-deputada no tribunal.
Flordelis e Allan apareceram juntos publicamente pela primeira vez no aniversário de 60 anos da cantora. Ele atuava no mesmo segmento gospel e acompanhava a rotina da ex-deputada, inclusive visitando a penitenciária regularmente e chegando a conviver com o marido de Flordelis, Anderson do Carmo, antes de sua morte. Em publicações nas redes sociais, Allan chegou a elogiar a ex-parlamentar: “Uma mulher forte, guerreira, incrível e quem eu me apaixono todos os dias. Essa luta não vai nos fazer parar, vai passar! A volta por cima vai chegar e está próximo. Deus vai nos surpreender”.
Flordelis cumpre pena de 50 anos e 28 dias por ser condenada pelo assassinato do marido, com habeas corpus negado em agosto de 2023.