Frente fria se espalha pelo Brasil e provoca chuva em diversas regiões

Bahia segue em alerta para temporais

Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06:39

Climatempo emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O avanço de uma frente fria pelo Sul do país nesta quarta-feira (11) espalha instabilidades por grande parte do Brasil e mantém o tempo instável também na Bahia. No estado, a combinação de calor, umidade e sistemas atmosféricos favorece pancadas de chuva moderadas a fortes, principalmente no interior e no oeste baiano.

Na Bahia, a previsão indica chuva mais intensa no oeste e em áreas do interior, com risco de temporais ao longo do dia. Pela manhã, as instabilidades perdem força em alguns pontos, mas voltam a ganhar intensidade à tarde, especialmente no oeste do estado.

Já na faixa leste, incluindo o litoral, a chuva ocorre de forma isolada, podendo ser moderada a forte em alguns momentos. Apesar da nebulosidade, o calor predomina, e a umidade relativa do ar pode cair abaixo dos 30% no norte e no interior baiano. Rajadas de vento entre 40 e 50 km/h também podem atingir áreas do leste do estado.

No cenário nacional, a frente fria provoca chuva forte e temporais no Sul, com rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h no Rio Grande do Sul. No Sudeste, as instabilidades se intensificam à tarde, com risco de temporais em Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro.