Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frente fria se espalha pelo Brasil e provoca chuva em diversas regiões

Bahia segue em alerta para temporais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06:39

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros
Climatempo emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O avanço de uma frente fria pelo Sul do país nesta quarta-feira (11) espalha instabilidades por grande parte do Brasil e mantém o tempo instável também na Bahia. No estado, a combinação de calor, umidade e sistemas atmosféricos favorece pancadas de chuva moderadas a fortes, principalmente no interior e no oeste baiano.

Na Bahia, a previsão indica chuva mais intensa no oeste e em áreas do interior, com risco de temporais ao longo do dia. Pela manhã, as instabilidades perdem força em alguns pontos, mas voltam a ganhar intensidade à tarde, especialmente no oeste do estado.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Já na faixa leste, incluindo o litoral, a chuva ocorre de forma isolada, podendo ser moderada a forte em alguns momentos. Apesar da nebulosidade, o calor predomina, e a umidade relativa do ar pode cair abaixo dos 30% no norte e no interior baiano. Rajadas de vento entre 40 e 50 km/h também podem atingir áreas do leste do estado.

No cenário nacional, a frente fria provoca chuva forte e temporais no Sul, com rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h no Rio Grande do Sul. No Sudeste, as instabilidades se intensificam à tarde, com risco de temporais em Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro.

O Centro-Oeste segue com calor e pancadas isoladas, enquanto o Nordeste e o Norte continuam sob influência de sistemas como a ZCIT, mantendo o alerta para chuvas fortes em vários estados.

Tags:

Previsão do Tempo

Mais recentes

Imagem - ‘É revoltante! A justiça soltou ele depois de cinco estupros’, diz amiga de estudante de Psicologia morta ao sair do trabalho

‘É revoltante! A justiça soltou ele depois de cinco estupros’, diz amiga de estudante de Psicologia morta ao sair do trabalho
Imagem - Pai de santo investigado por estupro de mulheres e adolescentes é preso escondido embaixo de cama

Pai de santo investigado por estupro de mulheres e adolescentes é preso escondido embaixo de cama
Imagem - Homem é preso após espancar e sufocar mulher com mata-leão em elevador; vítima pediu socorro enquanto apanhava

Homem é preso após espancar e sufocar mulher com mata-leão em elevador; vítima pediu socorro enquanto apanhava

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos