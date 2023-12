Funarte abre nesta segunda a Bienal de Música Brasileira Contemporânea

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) abre, nesta segunda-feira (11), no Rio de Janeiro, a 25ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea, que se estenderá até o próximo dia 16. Considerada a mais tradicional e representativa mostra do gênero no país, a bienal reúne obras premiadas por meio de edital público e selecionadas por uma comissão julgadora criada pela Funarte e integrada por professores e especialistas.



Parceria com a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o evento terá transmissão gratuita, ao vivo, pelo canal Arte de Toda Gente, no YouTube.