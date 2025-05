VEJA COMO FAZER

Fraude no INSS: vítimas podem contestar descontos a partir desta quarta (14)

Reclamação pode ser feito po app

As vítimas da fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem verificar os valores descontados na conta e contestá-los pelo app Meu INSS a partir desta quarta-feira (14). Já é possível informar ao governo se os descontos haviam sido autorizados ou não. >