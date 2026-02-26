CRIME

Funcionária de joalheria é morta pelo ex-namorado dentro de shopping

Crime ocorreu dentro da loja onde a vítima trabalhava; suspeito foi baleado, mas sobreviveu

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:52

Ex-namorado invadiu joalheria armado e matou jovem Crédito: Reprodução

Uma funcionária da joalheria Vivara foi assassinada enquanto trabalhava no shopping Golden Square, no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo (SP), na noite desta quarta-feira (25). O principal suspeito é o ex-namorado dela, que foi preso após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, Cássio Henrique da Silva Zampieri, de 25 anos, entrou na loja e esfaqueou Cibelle Monteiro Alves, de 22 anos, no pescoço, porque não aceitava o fim do relacionamento, que durou seis anos.

Além da faca, o suspeito estava com uma réplica de arma de fogo. Ele manteve a jovem como refém até a chegada dos policiais. Para conseguir entrar na loja, os PMs dispararam contra ele. Cibelle não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Funcionária de joalheria foi morta em shopping 1 de 3

Segundo o portal G1, Cássio foi atingido pelos tiros, socorrido e encaminhado ao hospital sob escolta policial. O quadro de saúde é considerado estável. Após receber alta, ele será transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

A Secretaria da Segurança Pública confirmou que a vítima já havia registrado ocorrências contra o ex-companheiro e que havia uma medida protetiva de urgência em vigor.

Em nota, o shopping Golden Square lamentou o ocorrido e afirmou que presta apoio à família da funcionária e ao lojista. “O shopping lamenta o caso de feminicídio contra a funcionária de uma de suas lojas na noite desta quarta-feira (25/2) e se solidariza à família. O shopping está oferecendo todo o apoio ao lojista, à família da vítima e está à disposição das autoridades”.