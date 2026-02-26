Homem que matou mulher após ter beijo recusado diz que foi 'besteira' e deu 'branco na cabeça'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08:33
O homem de 18 anos que foi preso após matar uma mulher a facadas depois de ter o pedido de beijo recusado no portão da casa dela, em Araxá, interior de Minas Gerais, classificou o episódio como “besteira” e disse que teve um “branco” no momento do ataque, que foi presenciado pelo filho da vítima, de apenas 8 anos. As informações são do portal G1.
Priscila Beatriz Assis Teixeira, foi assassinada a facadas na noite de segunda-feira (23), no bairro Camposaltinhos. Segundo as investigações, o suspeito foi até a residência da vítima para negociar a venda de um aparelho celular com a vítima. Durante a conversa, tentou forçar um beijo, que foi recusado, iniciando uma discussão que terminou no crime.
Priscila chegou a ser socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital Municipal de Campos Altos ainda consciente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
CASOS DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA
À Polícia Civil, o jovem afirmou que o episódio foi uma “besteira” e uma “burrice”. Conforme relatou o delegado responsável pelo caso, Jeferson Leal, o suspeito disse que, no momento da negativa, “deu um branco” e ele passou a atingir a vítima com golpes de canivete.
Prisão e buscas
A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h e iniciou as buscas pelo suspeito, que fugiu a pé após o ataque. Imagens de câmeras de segurança de casas vizinhas registraram um jovem com calça jeans, bota amarela, jaqueta escura e boné preto caminhando em direção à residência da vítima. Outras gravações ajudaram a reconstruir a rota de fuga, mostrando o suspeito pulando muros e acessando ruas próximas.
Durante a fuga, uma testemunha afirmou ter visto o homem invadir seu imóvel ao tentar escapar. O próprio filho de 8 anos de Priscila, que presenciou o crime, também descreveu características físicas e vestimentas compatíveis com as imagens registradas.
Ainda durante as diligências, a polícia recebeu a informação de que um homem tentava contratar um táxi alegando ter cometido “um fato grave” e que precisava deixar Campos Altos. O suspeito acabou localizado em um imóvel no bairro Juca Franco. A polícia encontrou roupas sujas de barro e molhadas - compatíveis com as imagens registradas - além de um canivete de cabo azul que, segundo ele, teria sido usado no crime. Durante o interrogatório, ele confessou o homicídio.
De acordo com a Polícia Civil, o jovem não possuía antecedentes criminais. Ele foi submetido a exame de corpo de delito, ouvido na Delegacia de Plantão e encaminhado ao Presídio Regional de Araxá. O caso será apurado como feminicídio, e o suspeito permanece à disposição da Justiça.
O corpo foi sepultado Priscila Beatriz Assis Teixeira foi sepultado na manhã desta quarta-feira (25) no Cemitério Municipal de Campos Altos.