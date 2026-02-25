CRIME

Homem tem beijo rejeitado e mata mulher na frente dos filhos

Priscila Beatriz Assis Teixeira, de 38 anos, foi atingida por golpes de canivete

Priscila Beatriz Assis Teixeira Crédito: Reprodução

Uma mulher de 38 anos foi assassinada na porta de casa, na cidade de Campos Altos, em Minas Gerais, na noite de segunda-feira (23). A vítima, identificada como Priscila Beatriz Assis Teixeira, foi atingida por diversos golpes de canivete e morreu pouco depois de dar entrada no Pronto Atendimento Municipal. A informação é do Estado de Minas.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar de Campos Altos, o crime ocorreu diante dos dois filhos da vítima, crianças de 5 e 8 anos. Mesmo socorrida com vida, Priscila não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Na manhã da terça-feira (24), um jovem de 18 anos foi preso por uma equipe da Polícia Militar. Sem antecedentes criminais, ele confessou o assassinato e foi encaminhado ao presídio de Araxá.

O que teria motivado o crime

Conforme relato do suspeito aos militares, ele havia combinado a venda de um celular para Priscila e foi até a residência dela para entregar o aparelho. Segundo o próprio jovem, ao chegar ao local, tentou beijá-la à força. Diante da recusa, ele a atacou com golpes de canivete. Ele declarou à PM que está arrependido.

Natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o suspeito morou por mais de dez anos em Medeiros e estava residindo em Campos Altos havia cerca de oito meses.