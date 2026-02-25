Acesse sua conta
De Jumentão a Mão de Veludo: Anvisa proíbe 167 produtos íntimos sem registro; veja lista

Itens foram apreendidos e tiveram a comercialização suspensa

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:22

Géis corporais, extratos energéticos e lubrificantes foram apreendidos pela Anvisa
Géis corporais, extratos energéticos e lubrificantes foram apreendidos pela Anvisa Crédito: Reprodução

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (25), a apreensão de 167 produtos como géis para massagem corporal, lubrificantes e extratos energéticos fabricados pela empresa Marcos Marciano Wagner EPP.

Diversos itens fabricados era vendidos sob a marca Segred/Secret Love. De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e não se enquadram como artigos de higiene pessoal, cosméticos ou perfumes.

Veja alguns dos produtos apreendidos

Produtos íntimos foram apreendidos e suspensos pela Anvisa por Reprodução
Produtos íntimos foram apreendidos e suspensos pela Anvisa por Reprodução
Produtos íntimos foram apreendidos e suspensos pela Anvisa por Reprodução
Produtos íntimos foram apreendidos e suspensos pela Anvisa por Reprodução
Produtos íntimos foram apreendidos e suspensos pela Anvisa por Reprodução
Produtos íntimos foram apreendidos e suspensos pela Anvisa por Reprodução
Produtos íntimos foram apreendidos e suspensos pela Anvisa por Reprodução
Produtos íntimos foram apreendidos e suspensos pela Anvisa por Reprodução
Produtos íntimos foram apreendidos e suspensos pela Anvisa por Reprodução
1 de 9
Produtos íntimos foram apreendidos e suspensos pela Anvisa por Reprodução

Além da apreensão, a Anvisa também proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso no país.

Entre os produtos estão:

Gel para massagem corporal Vamos Ser Feliz

Extrato Energético Jumentão

Gel para massagem corporal Sensual Tantra Secret Love

Gel para massagem corporal Depirocão

Gel para massagem corporal Mão de Veludo Secret Love

Gel para massagem corporal Marretezão

Gel para massagem corporal Beijão Naquilo

Gel para massagem corporal Aquelas Paradas Loucas

Gel para massagem corporal Relaxana

Gel para massagem corporal Uzempica

Confira a lista completa aqui.

Tags:

Apreensão Anvisa Produtos Proibição gel Corporal Produtos Íntimos

