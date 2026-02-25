De Jumentão a Mão de Veludo: Anvisa proíbe 167 produtos íntimos sem registro; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:22
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (25), a apreensão de 167 produtos como géis para massagem corporal, lubrificantes e extratos energéticos fabricados pela empresa Marcos Marciano Wagner EPP.
Diversos itens fabricados era vendidos sob a marca Segred/Secret Love. De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e não se enquadram como artigos de higiene pessoal, cosméticos ou perfumes.
Veja alguns dos produtos apreendidos
Além da apreensão, a Anvisa também proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso no país.
Gel para massagem corporal Vamos Ser Feliz
Extrato Energético Jumentão
Gel para massagem corporal Sensual Tantra Secret Love
Gel para massagem corporal Depirocão
Gel para massagem corporal Mão de Veludo Secret Love
Gel para massagem corporal Marretezão
Gel para massagem corporal Beijão Naquilo
Gel para massagem corporal Aquelas Paradas Loucas
Gel para massagem corporal Relaxana
Gel para massagem corporal Uzempica
Confira a lista completa aqui.