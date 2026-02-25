Mãe e filha de Marielle Franco passam mal durante julgamento dos acusados por matar vereadora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:46
A sessão desta quarta-feira (25) no Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcada por momentos de forte emoção para a família de Marielle Franco. Durante o segundo dia de julgamento dos acusados de mandar matar a ex-vereadora e o motorista Anderson Gomes, a mãe da parlamentar, Marinete da Silva, apresentou um mal-estar e precisou de atendimento médico.
Por volta das 10h, Marinete deixou o plenário da Primeira Turma, onde acompanhava o julgamento, amparada pela filha e ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Abalada, ela foi levada para uma sala de apoio ao lado do plenário, onde recebeu atendimento de socorristas. A suspeita é de que tenha tido um pico de pressão. A família solicitou privacidade e pediu que não fossem feitos registros do momento.
Julgamento de acusados de matar Marielle Franco durou dois dias
Cerca de 30 minutos depois, Marinete retornou ao plenário.
Mais tarde, por volta das 11h40, foi a vez de Luyara Franco, filha de Marielle, também se sentir mal. Ela deixou o local em uma cadeira de rodas e foi encaminhada ao serviço médico. Minutos depois, retornou à sessão.
O Supremo decidiu, por unanimidade, condenar os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão por planejarem e mandarem executar Marielle e Anderson. Ambos foram condenados a 76 anos e 3 meses de prisão. Também foram condenados o major da Polícia Militar Ronald Paulo Alves Pereira, por duplo homicídio e tentativa de homicídio, e o policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão, Robson Calixto Fonseca, por organização criminosa.