Mãe e filha de Marielle Franco passam mal durante julgamento dos acusados por matar vereadora

Relator Alexandre de Moraes apontou motivação política e “queima de arquivo” ligada a milícias

Carol Neves

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:46

Marinete da Silva, mãe de Marielle Franco, ao lado da filha Anielle Franco Crédito: Antonio Augusto/STF

A sessão desta quarta-feira (25) no Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcada por momentos de forte emoção para a família de Marielle Franco. Durante o segundo dia de julgamento dos acusados de mandar matar a ex-vereadora e o motorista Anderson Gomes, a mãe da parlamentar, Marinete da Silva, apresentou um mal-estar e precisou de atendimento médico.

Por volta das 10h, Marinete deixou o plenário da Primeira Turma, onde acompanhava o julgamento, amparada pela filha e ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Abalada, ela foi levada para uma sala de apoio ao lado do plenário, onde recebeu atendimento de socorristas. A suspeita é de que tenha tido um pico de pressão. A família solicitou privacidade e pediu que não fossem feitos registros do momento.

Cerca de 30 minutos depois, Marinete retornou ao plenário.

Mais tarde, por volta das 11h40, foi a vez de Luyara Franco, filha de Marielle, também se sentir mal. Ela deixou o local em uma cadeira de rodas e foi encaminhada ao serviço médico. Minutos depois, retornou à sessão.