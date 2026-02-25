Samsung lança nova linha Galaxy S26; veja mudanças e preços no Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:07
A Samsung anunciou nesta quarta-feira (25) os novos aparelhos da linha Galaxy S26. A apresentação foi feita em um evento chamado Galaxy Unpacked, em São Francisco, nos Estados Unidos.
Os modelos Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus trazem pequenas alterações comparadas às suas versões 25. O destaque ficou por conta do Galaxy S26 Ultra que ganhou tela de privacidade e está mais fino e leve.
Veja como ficou a nova linha Galaxy S26
Nos dois modelos de entrada e intermediário, a principal mudança está no processador que é o Exynos 2600. Segundo a fabricante, ele oferece ganho de desempenho de 38% na NPU, de 23% na GPU e de 7% comparado às versões 25.
Outro ponto destacado pela fabricante para a linha Galaxy S26 foi a inteligência artificial (IA). Os modelos chegam equipados com a Galaxy AI¹ considerada mais intuitiva, proativa e adaptável.
"Acreditamos que a AI [siga em inglês para inteligência artificial] deve ser algo em que as pessoas possam confiar todos os dias, desenvolvida para funcionar de forma consistente para todos, sem exigir conhecimento técnico”, afirmou TM Roh, CEO e Head da Divisão de Experiência de Dispositivos (DX) da Samsung. “Com a linha Galaxy S26, focamos em tornar a AI fluida, capaz de funcionar discretamente em segundo plano, para que as pessoas possam se concentrar no que importa”.
Os aparelhos estão disponíveis nas cores violeta, branco, preto e azul, além de dourado e prata.
A linha Galaxy S26 já está disponível para compra a partir desta quarta-feira, porém os preços ainda não foram confirmados. A Samsung informou que tem preço sugerido a partir de R$ 7.499 para o S26, a partir de R$ 9.199 para o S26 Plus, e a partir de R$ 11.499 para o S26 Ultra.