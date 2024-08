DESTAQUE

Bahia tem dois semifinalistas em programa de cidadania corporativa da Samsung

A iniciativa busca estimular alunos e professores do ensino médio na rede pública de ensino a criarem projetos inovadores

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 16:11

Programa Solve for Tomorrow, da Samsung Crédito: Divulgação

A Bahia tem dois colégios semifinalistas no programa de cidadania corporativa da Samsung, o Solve for Tomorrow, que está na 11ª edição no Brasil. Ao todo, são 20 semifinalistas selecionados.

A iniciativa busca estimular alunos e professores do ensino médio na rede pública de ensino a criarem projetos inovadores com base na abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). A ideia é que esses protótipos apresentem soluções para demandas reais da sociedade e contribuam para o desenvolvimento das habilidades gerais desses estudantes.

Os estados com mais inscrições na 11ª edição do Solve For Tomorrow Brasil foram São Paulo, Maranhão e Pernambuco, respectivamente. Já em número de projetos selecionados para a semifinal, as regiões Nordeste e Sudeste foram destaque, com um total de 6 equipes semifinalistas em cada uma das regiões. Os estados com mais semifinalistas foram São Paulo, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas, respectivamente.

Os temas de destaque nos projetos deste ano são sustentabilidade, saúde e educação. Entre os semifinalistas estão projetos relacionados à Moradias Sustentáveis, Tratamento da Água, Produção de Biocombustíveis, Construção Civil, Saúde da Mulher, Combate ao Aedes Aegypti e Educação Inclusiva, entre outros.

As escolas da Bahia são o Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal, em Serrinha, com um projeto sobre bio cimento, e o Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal II, em Araci, com projeto sobre inovação sustentável na produção de biocombustíveis.

A partir de agora, os semifinalistas receberão sessões de mentorias com a equipe técnica do Solve For Tomorrow, para obter apoio nas próximas etapas de desenvolvimento de seus protótipos, como aplicações de testes e possíveis melhorias.

“Estamos ansiosos para acompanhar a evolução desses projetos, uma vez que o Solve For Tomorrow tem por premissa o desenvolvimento de soluções inovadoras, criativas e inteligentes em benefício da sociedade e para o avanço da comunidade acadêmica. O programa é uma iniciativa global da Samsung, que usa a tecnologia como ferramenta para o progresso da educação dentro e fora do Brasil. Esse e outros programas de cidadania fazem parte da nossa visão global de Responsabilidade Social: ‘Together for Tomorrow! Enabling People’”, afirma Anna Karina Pinto, diretora de Marketing Corporativo da Samsung Brasil.

“Estamos muito felizes com essa edição, sobretudo por termos projetos tão diversos e que representam as necessidades das diferentes regiões do país. Entre os semifinalistas, temos um percentual de 60% de professores que foram classificados para essa etapa pela primeira vez. Estamos entusiasmados com as trocas de experiências que serão possíveis de serem realizadas daqui para frente”, acrescenta Beatriz Cortese, diretora Executiva do Cenpec.

Veja as escolas semifinalistas:

E.E Profa. Iraci Sartori Vieira da Silva

H.E.R – Hand Exoesqueleton for Rehabilitation

Franco da Rocha, SP

Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha

InfoLadies – Sustentabilidade e Nanotecnologia

São Carlos, SP

E.E. CETI Prof. Manuel Vicente Ferreira Lima

Produção de blocos para a construção civil a partir de garrafas pet e de vidro

Coari, AM

Colégio Estadual Profº. Francisco Carneiro Martins

Moradias Sustentáveis

Guarapuava, PR

Escola Técnica Estadual Ariano Vilar Suassuna

Biodigestor para pequenos produtores rurais: aproveitando o resíduo manipueira

Garanhuns, PE

Escola Nossa Senhora de Nazaré

Jaci Indicador da Saúde da Mulher

Manacapuru, AM

Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto

Arduino Fluvial

Três Lagoas, MS

CIEP 441 Mané Garrincha – ETEC

Plane M’s 441: Monitoramento e Mapeamento Inteligente de Riscos Urbanos

Magé, RJ

Escola Técnica Estadual Coronel Fernando Febeliano da Costa

Pharmakos

Piracicaba, SP

Escola de Educação Básica Bom Pastor

Lagogênio – Gerador de Oxigênio e Hidrelétrico para lagoas de tratamento

Chapecó, SC

Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano

CANNA – Bengala Multissensorial: Autonomia para Pessoas com Deficiência Visual

Tupã, SP

EEMTI Marconi Coelho Reis

MPB: Membrana Polimérica Biodegradável Multifuncional para Tratamento de água

Cascavel, CE

Escola Nacional Paulo Freire

Filtropinha: dos resíduos aos recursos

Carnaíba, PE

Colégio Estadual Dr. Gabriel Carneiro Martins

Robótica Educacional: Motricidade Fina, Libras e seus Aspectos Socioambientais

Londrina, PR

Escola Técnica Estadual Rosa Perrone Scavone

Alerta de Sonolência em Motoristas utilizando visão computacional e robótica

Itatiba, SP

Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal

Bio cimento: blocos de papel para pavimentação intertravada de calçadas

Serrinha, BA

Escola Estadual de Educação Básica Lourenço Leon Von Langendonck

Xô Aedes – Aplicativo de Combate ao Aedes Aegypti

Maquiné, RS

Escola Estadual de Educação Profissional Professor Francisco Aristóteles de Sousa

E-Vision: Transformando a Educação Com Tecnologia Inclusiva

Itaitinga, CE

Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal II

EcoTamarindo: Inovação Sustentável na Produção de Biocombustíveis

Araci, BA

Escola Estadual Governador José Fragelli

AXEWL: Educação Inclusiva e Personalizada para todos