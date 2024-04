SEGURANÇA

G20: polícia simula ação contra ameaça terrorista no Cristo Redentor

Exercício contou com 40 policiais do Core

Policiais civis fizeram nesta segunda-feira (15) um exercício simulado contra ameaça terrorista no monumento do Cristo Redentor, em preparação para a reunião de cúpula do G20, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro. O local é um dos atrativos turísticos mais icônicos do Brasil.