Galvão Bueno tem contas bloqueadas pela Justiça, que só encontra R$ 36,87

O locutor esportivo Galvão Bueno teve suas contas bancárias pessoais bloqueadas pela Justiça paulista. A medida foi tomada após um processo movido por Alex Reiller de Moraes, antigo sócio de Galvão na vinícola Bueno Wines Itália, localizada na região italiana da Toscana. Segundo o Uol, R$36,87 foram encontrados na conta do locutor esportivo.



Alex Reiller era sócio de Galvão com uma cota de 10%. Após romperem em 2018, o locutor não encerrou formalmente a exclusão do empresário do quadro de societário, o que gerou o processo. De acordo com o ex-sócio, a falta de formalização na documentação o impediu de entrar em outra sociedade, gerando prejuízos.