CRIME

Garoto de programa é preso por suspeita de matar jornalista encontrado amordaçado

Caso aconteceu na terça-feira (4), na capital paranaense

De acordo com o portal Metrópoles, Jonathan foi preso nessa quinta-feira (6), em um flat na capital paranaense. Câmeras de segurança flagraram o rapaz entrando e saindo da casa de Cristiano no dia do crime.>

A Polícia Civil do Paraná informou ao portal que Jonathan é investigado por crimes de roubo e extorsão. Ele marcava encontros com outros homens por aplicativos de relacionamento e redes sociais e passava a extorquir os alvos.>

Ao menos seis pessoas já foram vítimas do suspeito, segundo a Polícia Civil do Paraná. Somente em fevereiro deste ano, foram registradas duas ocorrências contra ele, que chegou a ser preso em flagrante em 2024, durante um roubo, mas acabou solto posteriormente.>

A defesa de Jonathan negou o latrocínio (roubo seguido de morte). “O que ocorreu, de fato, foi um desentendimento, dentro do contexto de um serviço sexual contratado pela vítima”, afirmou o advogado Valter Ribeiro Júnior. “Houve uma discussão acalorada e, posteriormente, um embate físico que, infelizmente, terminou na morte do jornalista.”>

Cristiano foi achado morto dentro de casa, em Curitiba, na terça de Carnaval. Vizinhos ouviram gritos com pedido de socorro e acionaram a Polícia Militar. Antes mesmo da chegada da PM, vizinhos viram um carro deixando o local, abandonando o portão aberto. Eles entraram no imóvel e encontraram o corpo. O jornalista estava com as mãos amarradas e amordaçado com fita que cobria a boca e o nariz dele. Não havia sinais de arrombamento no imóvel.>