Gêmeas do crime: irmã de serial-killer é denunciada pelo MP por participação em quatro envenenamentos

Somadas, as penas podem chegar a 130 anos de reclusão

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:39

Irmã gêmea da estudante de Direito Ana Paula Veloso Fernandes, 36, apontada como uma "serial killer" por ser acusada de matar quatro pessoas envenenadas, Roberta Cristina Veloso Fernandes, 36, foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por ajudar a irmã nos crimes. Além da denúncia, os promotores de Justiça Rodrigo Merli Antunes e Vania Caceres Stefanoni solicitaram a conversão de sua prisão temporária em preventiva.

Roberta é acusada de participação, encorajamento e auxílio na prática de quatro homicídios triplamente qualificados (executados pela irmã gêmea já denunciada). Em um dos crimes, houve causa adicional de aumento de pena pelo fato de uma das vítimas ter mais de 60 anos. Somadas, as penas podem chegar a 130 anos de reclusão. Uma terceira suspeita de participação em pelo menos uma das mortes segue detida em prisão temporária na cidade de Guarulhos e poderá ser denunciada pelos promotores futuramente.

De acordo com a Promotoria, Ana Paula envenenou quatro pessoas: Marcelo Hari Fonseca e Maria Aparecida Rodrigues, em Guarulhos; Neil Corrêa da Silva, em Duque de Caxias (RJ); e o tunisiano Hayder Mhazres, na capital paulista. Todas as vítimas apresentaram sinais de intoxicação, como edemas pulmonares.

Segundo o Ministério Público, o objetivo das irmãs era obter dinheiro e bens das vítimas. “Além da gravidade em concreto das infrações cometidas ser indiscutível, bem como de estarmos diante de uma verdadeira serial killer”, escreveram os promotores Rodrigo Merli Antunes e Vania Caceres Stefanoni na denúncia.

Bolo envenenado e vingança pessoal

Antes de ser presa, Ana Paula já estava sob investigação por tentar envenenar colegas da faculdade em Guarulhos com um bolo, que ninguém chegou a comer. Segundo o delegado Halisson Ideiao Leite, do 1º Distrito Policial da cidade, a universitária “colocou esse bolo envenenado supostamente para tentar incriminar uma terceira pessoa”, mas as apurações mostraram que ela “não era vítima nesse caso, mas sim uma 'serial killer'”.