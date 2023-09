'Gesara': Como funcionava golpe dentro de igrejas que prometia lucro irreal

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Fedral investiga um grupo suspeito de enganar mais de 50 mil pessoas tanto no Brasil como fora do país. A investigação aponta que os investigados prometiam lucros altos para as vítimas e davam golpe dentro de igrejas. A polícia diz que o grupo agiu por mais de 5 anos e era formado por pastores que induziam fiéis a pensar que eram "abençoados" para receber quantias grandes de dinheiro. Usando uma conspiração conhecida como "Nesara Gesara", eles prometiam lucro irreal de até um "octilhão de reais". Mais de 200 pessoas, incluindo dezenas de pastores, faziam parte do grupo criminoso.

Agora, as pessoas passaram a acreditar que as moedas de todos os países teriam uma cotação única com a Gesara. Com isso, no golpe dado no Brasil, os investigados diziam que aconteceria uma "redistribuição de renda" no mundo e os primeiros a receber seriam os que apoiaram o projeto, segundo a TV Globo.