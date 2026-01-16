Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gigante da moda presente em mais de 60 países abre primeira unidade no Brasil

Rede internacional do grupo Inditex estreia no país ainda neste ano e aposta no público jovem

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:32

Berksha
Berksha Crédito: Reprodução

O mercado brasileiro de moda vai ganhar um novo reforço internacional. Uma grande rede de fast fashion pertencente ao grupo Inditex, presente em dezenas de países e com centenas de lojas espalhadas pelo mundo, prepara sua chegada ao Brasil ainda no segundo semestre deste ano.

Voltada principalmente ao público jovem, a marca construiu sua identidade a partir do streetwear e de tendências urbanas, com forte influência do comportamento observado nas ruas e nas redes sociais. Atualmente, soma mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e tem uma de suas principais hashtags ultrapassando a marca de 26 milhões de publicações na plataforma.

Berksha é destaque em fast fashion no mundo

Primeira loja será no Morumbi Shopping por Divulgaçao
Berksha por Divulgação
Berksha por Divulgaçao
Berksha por Reprodução
1 de 4
Primeira loja será no Morumbi Shopping por Divulgaçao

Em seu site oficial, a empresa destaca o foco na diversidade de estilos e na liberdade de expressão. “De adolescentes que experimentam diferentes estilos para encontrar a própria voz até jovens adultos que exploram sua identidade e definem um estilo autêntico, na Bershka todos são bem-vindos”, afirma a marca.

A publicação Harper’s Bazaar aponta que a estreia no Brasil simboliza um novo momento na relação do país com grandes redes internacionais de moda, especialmente aquelas conhecidas por oferecer peças alinhadas às tendências globais a preços mais acessíveis. Fundada em 1998, a marca se tornou uma referência mundial em roupas e acessórios.

Ainda não há uma data oficial divulgada para a inauguração da primeira unidade, mas, de acordo com a Bloomberg, já existem tapumes anunciando a chegada da loja, que deve ter cerca de mil metros quadrados. No cenário global, a rede opera 854 lojas em 68 países, emprega mais de 13 mil pessoas e mantém equipes criativas atentas ao comportamento dos jovens em cidades como Seul, Paris e Copenhague, o que garante rapidez na adaptação às novas tendências.

O grupo Inditex, controlador da marca, também reúne outros nomes de peso do varejo internacional, como Zara, Lefties, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius e Uterqüe, reforçando a força do conglomerado no cenário mundial da moda.

Mais recentes

Imagem - Resultado do Enem 2025 já está disponível; Sisu abre inscrições na próxima semana

Resultado do Enem 2025 já está disponível; Sisu abre inscrições na próxima semana
Imagem - Suzane von Richthofen pode herdar fortuna de R$ 5 milhões do tio? Entenda o que diz a lei

Suzane von Richthofen pode herdar fortuna de R$ 5 milhões do tio? Entenda o que diz a lei
Imagem - 'Ou vai preso, ou vai ter CPF cancelado', afirma Castro após ação contra o CV

'Ou vai preso, ou vai ter CPF cancelado', afirma Castro após ação contra o CV

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP
02

Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP

Imagem - Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)
03

Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)

Imagem - Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim
04

Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim