FAST FASHION

Gigante da moda presente em mais de 60 países abre primeira unidade no Brasil

Rede internacional do grupo Inditex estreia no país ainda neste ano e aposta no público jovem

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:32

Berksha Crédito: Reprodução

O mercado brasileiro de moda vai ganhar um novo reforço internacional. Uma grande rede de fast fashion pertencente ao grupo Inditex, presente em dezenas de países e com centenas de lojas espalhadas pelo mundo, prepara sua chegada ao Brasil ainda no segundo semestre deste ano.

Voltada principalmente ao público jovem, a marca construiu sua identidade a partir do streetwear e de tendências urbanas, com forte influência do comportamento observado nas ruas e nas redes sociais. Atualmente, soma mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e tem uma de suas principais hashtags ultrapassando a marca de 26 milhões de publicações na plataforma.

Em seu site oficial, a empresa destaca o foco na diversidade de estilos e na liberdade de expressão. “De adolescentes que experimentam diferentes estilos para encontrar a própria voz até jovens adultos que exploram sua identidade e definem um estilo autêntico, na Bershka todos são bem-vindos”, afirma a marca.

A publicação Harper’s Bazaar aponta que a estreia no Brasil simboliza um novo momento na relação do país com grandes redes internacionais de moda, especialmente aquelas conhecidas por oferecer peças alinhadas às tendências globais a preços mais acessíveis. Fundada em 1998, a marca se tornou uma referência mundial em roupas e acessórios.

Ainda não há uma data oficial divulgada para a inauguração da primeira unidade, mas, de acordo com a Bloomberg, já existem tapumes anunciando a chegada da loja, que deve ter cerca de mil metros quadrados. No cenário global, a rede opera 854 lojas em 68 países, emprega mais de 13 mil pessoas e mantém equipes criativas atentas ao comportamento dos jovens em cidades como Seul, Paris e Copenhague, o que garante rapidez na adaptação às novas tendências.