ATENÇÃO

Golpes com reconhecimento facial fazem vítimas entre aposentados; veja como se proteger

Na prática, selfie hoje pode funcionar como assinatura e é preciso cuidado

Foi o que aconteceu com Célia Moreno, entrevista ontem no Jornal Nacional, da TV Globo. Após ser abordada por duas pessoas que acabara de conhecer, ela aceitou tirar uma foto, acreditando que seria apenas uma selfie amistosa. “Achava que era uma selfie comigo e com ela. Aí ela mandou tirar os óculos e ficar séria, parada. Ela só falava: ‘Não está indo, não está dando, não foi, não foi’. Eu nem... Tirou umas dez fotos, até uma que bateu lá e deve ter valido”, relembra.>

A abordagem continuou com um pedido para fotografar seus documentos sob o pretexto de entrega de uma cesta básica. Um mês depois, vieram as consequências: um desconto de R$ 600 em sua aposentadoria, sem qualquer contrato ou autorização formal. “Aí eu fiquei louca”, desabafa Célia.>

Esse tipo de golpe é cada vez mais comum. A imagem do rosto, em alta resolução, pode ser usada para simular uma "assinatura digital" em operações financeiras. Segundo o especialista em dados Luiz Rodrigo Tozzi, “hoje, o reconhecimento facial é correspondente ao que antigamente era a assinatura. Muitos desses idosos, por exemplo, estão acostumados com relacionamento com banco somente no caixa ou fila, o banco físico, e não sabem que, se apontar para o próprio rosto, abrir sorriso, olhar para os lados, isso é uma garantia de assinatura mais forte ainda do que se estivesse lá assinando”.>