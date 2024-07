PERMANÊNCIA

Governadores democratas prometem apoio a Biden em meio a dúvidas sobre eleições

Governadores democratas dos Estados Unidos apoiarão Joe Biden na luta para manter sua candidatura à Casa Branca, afirmaram nesta quarta-feira (3) dois deles, Wes Moore, de Maryland, e Tim Walz, de Minnesota, após uma reunião com o presidente.

Biden, de 81 anos, se reuniu por mais de uma hora na Casa Branca, tanto presencialmente quanto virtualmente, com mais de 20 governadores de seu partido. Os governadores disseram aos repórteres que a conversa foi "franca" e que expressaram preocupações sobre o desempenho de Biden no debate da semana passada. No entanto, eles não se juntaram a outros democratas que pedem para que ele saia da corrida.