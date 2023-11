ops...

Joe Biden confunde Taylor Swift com Britney Spears ao falar sobre o Brasil

O presidente dos EUA, Joe Biden, se confundiu ao citar a The Eras Tour, turnê da cantora Taylor Swift, durante um evento tradicional nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 20. Na ocasião, ele deveria "perdoar" dois perus que seriam poupados na cerimônia de Ação de Graças, que ocorre na próxima quinta, 23, mas confundiu a artista com Britney Spears ao falar sobre a passagem de Taylor pelo Brasil.

Durante o discurso que preparou para o evento, Biden quis fazer uma brincadeira sobre a dificuldade em se conseguir ingressos para a Renaissance, turnê da cantora Beyoncé, e para a The Eras. Ele, porém, se atrapalhou e, ao final, citou Britney e a onda de calor que atingiu o País.

"Você pode dizer que foi mais difícil do que conseguir um ingresso para a Renaissance Tour ou... A turnê de Britney... Ela está em... Está meio quente no Brasil agora", declarou o presidente. Taylor Swift, já fez três apresentações no Rio de Janeiro e segue para mais três em São Paulo nesta semana antes de deixar o Brasil.