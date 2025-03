ATENÇÃO!

Governo alerta para golpe em inscrições para novo concurso unificado

O MGI informa que as inscrições para o CNU 2025 ainda não estão abertas

Tharsila Prates

Publicado em 10 de março de 2025 às 18:34

Alerta de golpe sobre novas inscrições do CNU Crédito: Reprodução/ Instagram

Uma página simulando o site oficial do Ministério da Gestão e Inovação (MGI) está circulando com as informações de um novo Concurso Nacional Unificado, com inscrições abertas. Mas o próprio Ministério alertou em suas redes sociais que essa divulgação é falsa e se trata de um golpe.>

"O MGI informa que as inscrições para o CNU 2025 ainda não estão abertas. Fique atento e não caia em golpes! Infelizmente, golpistas estão tentando enganar as pessoas com informações falsas sobre abertura das inscrições", informa o ministério no Instagram.>

O MGI lembra que todas as novidades e informações serão divulgadas primeiro nas redes sociais oficiais da pasta, que já tinha confirmado a realização de um novo certame neste ano - ainda sem data. "Lembre-se de sempre verificar a autenticidade das informações antes de tomar qualquer ação. A segurança começa com a informação correta", afirma o Ministério, que pede ainda que o comunicado seja compartilhado com amigos e familiares para que todos fiquem protegidos.>

Realizado pela primeira vez em agosto de 2024, o CNU foi o maior concurso do país em número de inscritos, segundo o governo federal. Foram mais de 2,1 milhões de inscritos, concorrendo a 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

