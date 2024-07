IMPOSTO DO PECADO

Governo deverá trabalhar por volta do imposto seletivo sobre as armas, diz Haddad

A Câmara rejeitou, nesta semana, a inclusão de armas dentro do regime de Imposto Seletivo, também conhecido como imposto do pecado.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 12, que o governo deverá trabalhar pela inclusão das armas no imposto seletivo, no âmbito das discussões sobre a reforma tributária ao longo do segundo semestre.