BICHINHOS

Governo lança plano inédito para transporte aéreo de animais no Brasil

As companhias aéreas têm 30 dias para se adequar às novas regras

O Ministério de Portos e Aeroportos lançou, nesta quarta-feira (30), o Plano de Transporte Aéreo de Animais (Pata), um conjunto de novas regras que visa aprimorar o transporte de pets em voos no Brasil. A iniciativa, que contou com a participação de órgãos governamentais, entidades de proteção animal e companhias aéreas, traz padrões alinhados às melhores práticas internacionais.

Outro ponto destacado no plano é a formação e capacitação das equipes que lidam diretamente com o transporte animal. Os profissionais deverão ser treinados para garantir o bem-estar dos pets durante toda a viagem, desde o embarque até o desembarque. A comunicação com os tutores também foi melhorada, prevendo a criação de canais para fornecer informações atualizadas sobre o status do voo e do pet.