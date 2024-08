PF VAI INVESTIGAR

Governo Lula vê novo 'dia do fogo' e coordenação criminosa em queimadas em SP

O governo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspeita que os incêndios que têm assolado o País, sobretudo no interior de São Paulo, tenham sido causados por uma coordenação criminosa Autoridades comparam os eventos a um novo "Dia do Fogo", em que fazendeiros de Novo Progresso (PA) convocaram uma mobilização para queimadas na região em 2019.

Com as crescentes queimadas no Estado paulista, o presidente Lula se reuniu com a ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) no Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) na tarde deste domingo, 25, em Brasília, para discutir ações de combate aos eventos.