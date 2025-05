JOGOS

Governo publica lista atualizada de empresas autorizadas a promover apostas; veja

Ao todo, há 79 empresas autorizadas a atuar no país

O Governo Federal atualizou na última quinta-feira (15) a lista de empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda a ofertar apostas de quota fixa em âmbito nacional - conhecidas como “bet’s” ou apostas esportivas. Atualmente, há 79 empresas autorizadas, sendo 72 com autorizações emitidas pelo Governo Federal e sete por força de decisão judicial.>

Conhecida como "Lei das Bets", a Lei nº 14.790 regulamenta as apostas de quota fixa no Brasil, definindo diretrizes para a operação de apostas esportivas e jogos online. A legislação inclui requisitos técnicos, financeiros e de segurança para as empresas operadoras. >