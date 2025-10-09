CONFIRA

Governo se pronuncia sobre horário de verão em 2025

A medida consiste em adiantar os relógios em uma hora para aproveitar melhor a luz natural e reduzir o consumo de energia elétrica

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 02:05

Horário de verão Crédito: Agência Brasil

O Ministério de Minas e Energia confirmou que o horário de verão não será retomado no país em 2025. A decisão, anunciada na sexta-feira (3), desmente rumores sobre um possível retorno da prática, que foi suspensa há seis anos.

A medida, adotada por décadas no Brasil, consiste em adiantar os relógios em uma hora para aproveitar melhor a luz natural e, assim, reduzir o consumo de energia elétrica. Segundo o ministério, o horário de verão “tinha como principal objetivo reduzir o consumo de energia elétrica, aproveitando melhor a luz natural com o adiantamento dos relógios em uma hora”.

No entanto, o próprio governo constatou, em 2019, que o programa havia perdido eficiência. Mudanças nos hábitos de consumo e o aumento do uso de equipamentos de refrigeração durante as tardes alteraram o padrão de demanda. Conforme explicou o órgão, a “máxima de energia havia deixado de ocorrer no período noturno, passando a se concentrar por volta das 15h, o que comprometia a efetividade da política”.