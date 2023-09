Grupo de elite do DF virá a Bahia para auxiliar PF em confronto com criminosos

15 policiais do Comando de Operações Táticas (COT) de Brasília e um helicóptero chegam a Salvador nesta sexta-feira (15) para reforçar a Polícia Federal baiana no combate a grupos criminosos. Hoje, um policial federal morreu durante confronto com bandidos em Valéria, na capital baiana.



Segundo a GloboNews, os reforços vão atuar nas áreas onde ocorreram os confrontos nesta madrugada.