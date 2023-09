Saiba o estado de saúde atualizado dos dois policiais baleados em Valéria

Os dois policiais que foram baleados durante operação no bairro de Valéria, em Salvador, tiveram o estado de saúde atualizado pela delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito. A federal Hosannah Carneiro teve alta nesta sexta-feira (15) e o civil Vockton Carvalho Freire passou por uma cirurgia ocular. Ele corre o risco de perder a visão do olho esquerdo.



"Agora vamos nos reunir com a equipe médica para saber quais os próximos passos. Estamos prestando todo apoio aos policiais e familiares neste momento difícil", disse Heloísa Brito ao CORREIO.