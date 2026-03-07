Acesse sua conta
Guarda aposentado é flagrado agredindo cachorro em elevador de prédio de luxo

Caso foi denunciado de forma anônima à polícia na última terça-feira (3)

Publicado em 7 de março de 2026 às 17:56

Um guarda civil aposentado foi flagrado agredindo um cachorro dentro do elevador do prédio de alto padrão em que mora, no bairro Vila Caiçara, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O animal foi retirado da tutela do homem nesta sexta-feira (6).

Nas imagens, o homem aparece no elevador com dois animais, que estão presos às respectivas coleiras. Poucos segundos após entrar no local, ele se abaixa e começa a agredir um dos cães.

Ele desfere chutes contra o pet e, na sequência, o levanta pela coleira, balançando o animal no ar, enquanto parece gritar com ele. O bichinho acaba se desprendendo da coleira, cai no chão e é agredido com o instrumento que ficou nas mãos do dono.

O registro foi feito na manhã do dia 27 de fevereiro. O caso foi denunciado de forma anônima à polícia na última terça-feira (3). Na sexta-feira, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão e retirou o cachorro do homem.

Segundo informações do portal g1, ele teria demonstrado surpresa com a denúncia, que classificou como um "absurdo". A esposa do suspeito ainda teria tentado trancar o animal em um dos quartos para que ele não fosse levado.

O homem é investigado e deve ser ouvido nos próximos dias.

