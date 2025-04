CRIME

'Guru' e líder espiritual é preso por violência sexual contra vítimas em vulnerabilidade

Mandado de prisão foi cumprido pelo Ministério Público após investigações

O investigado foi preso na sexta-feira (11) em Florianópolis, no estado de Santana Catarina, mas a ação foi do Ministério Público do Paraná (MP), por meio do Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro (Naves), que conduz a investigação. O mandado, no entanto, foi cumprido com apoio da Polícia Militar do Paraná e do Gaeco de Santa Catarina.>