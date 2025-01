ACIDENTE

Helicóptero cai em São Paulo com quatro pessoas a bordo

Piloto e criança já foram resgatados com vida; bombeiros seguem buscas

Um helicóptero caiu na noite de quinta-feira (17) em Caieiras (SP) com quatro pessoas a bordo. O piloto e uma criança já foram resgatados com vida, mas o Corpo de Bombeiros segue as buscas das outras vítimas. Os desaparecidos são os pais da menina.