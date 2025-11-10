Acesse sua conta
Hoje, 10 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 04:02

10 de novembro
10 de novembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta segunda-feira (10) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 10 de novembro é feriado?

Sim, o dia 10 de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Fatos marcantes do dia 10 de novembro

Dia Nacional do Trigo por Imagem: Nitr | Shutterstock
2019 - Pressionado por protestos e militares, Evo Morales renuncia, e Jeanine Áñez assume interinamente a Presidência da Bolívia por Shutterstock
2009 - Uma falha na Usina de Itaipu provoca apagão que deixa regiões do Brasil e do Paraguai sem energia durante a noite e parte da madrugada por Carlos Benitez
2006 - O político tâmil do Sri Lanka Nadarajah Raviraj é assassinado por Reprodução
1983 - O empresário Bill Gates, da Microsoft, apresenta o Windows 1.0 por Reprodução
1969 - Lançado o programa de TV para crianças Sesame Street nos Estados Unidos. No Brasil, se chamou Vila Sésamo e chegou nos anos 1970 por Divulgação
1946 - Um terremoto de magnitude 6,9 na Cordilheira dos Andes peruanos mata pelo menos 1 400 pessoas por Shutterstock
1904 - Começa a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, deixando 30 mortos, 110 feridos, 945 presos e 461 deportados para o Acre por Reprodução
1 de 8
Dia Nacional do Trigo por Imagem: Nitr | Shutterstock

Cidades com feriado no dia 10 de novembro

ALTO ALEGRE DO PINDARE (MA)

APICUM ACU (MA)

AURORA (CE)

BURITICUPU (MA)

CAMPESTRE DO MARANHAO (MA)

CAPITAO POCO (PA)

CARAUBAS (RN)

DAVINOPOLIS (MA)

FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA)

GOVERNADOR NUNES FREIRE (MA)

IBIRATAIA (BA)

IGUATU (PR)

ITAIPULANDIA (PR)

ITINGA DO MARANHAO (MA)

MARACACUME (MA)

MARTINS (RN)

MAQUINE (RS)

NAZARE (BA)

NOVA OLINDA DO MARANHAO (MA)

OLINDA (PE)

PARAUNA (GO)

PLANALTO (PR)

PRESIDENTE LUCENA (RS)

RAMILANDIA (PR)

SALVADOR DAS MISSOES (RS)

SAO DOMINGOS DO AZEITAO (MA)

SAO JOAO DO CARU (MA)

SAO JOAO DO PARAISO (MA)

SENADOR ALEXANDRE COSTA (MA)

SENADOR LA ROCQUE (MA)

TRIZIDELA DO VALE (MA)

VALENCA (BA)

VALE DO SOL (RS)

VILA NOVA DOS MARTIRIOS (MA)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

