Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje, 18 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 02:01

18 de novembro
18 de novembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta terça-feira (18) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 18 de novembro é feriado?

Sim, o dia 18 de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Fatos marcantes de 18 de novembro

1922 - Marcel Proust, escritor francês, morre aos 51 anos, em Paris por Divulgaçao
1994 - Morre aos 66 anos Ronaldo Bôscoli, compositor, produtor musical e jornalista brasileiro por Arquivo
1997 - Morre aos 56 anos o jornalista Zózimo Barrozo do Amaral por Reprodução
2011 - Lançamento oficial do jogo Minecraft por Divulgação
1996 - Incêndio no Eurotúnel, único registrado desde a inauguraçaõ por Reprodução
1978 - Jim Jones comanda o Massacre de Jonestown, com 914 mortos, no maior suicídio coletivo da história por Reprodução
1966 - Criação da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) por Divulgação
1930 - Criação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por Divulgação
1928 - Lançamento do curta de animação Steamboat Willie, com Mickey Mouse e Minnie Mouse. Foi o primeiro curta de animação totalmente sonoro por Divulgação
1918 - A Letônia declara sua independência da Rússia por Divulgação
1626 - A nova Basílica de São Pedro é consagrada por Jakub Hałun
1 de 11
1922 - Marcel Proust, escritor francês, morre aos 51 anos, em Paris por Divulgaçao

Cidade com feriado no dia 18 de novembro

CONDE (PB)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira) e o Dia da Proclamação da República (15/11). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

Tags:

Dicas Para O Feriado

Mais recentes

Imagem - Reaplicação ENEM 2025: prazo para solicitar nova prova termina na sexta-feira (21)

Reaplicação ENEM 2025: prazo para solicitar nova prova termina na sexta-feira (21)
Imagem - COP 30: atitude drástica de segurança em Belém

COP 30: atitude drástica de segurança em Belém
Imagem - Michelle surpreende ao revelar o apelido carinhoso que usa com Jair Bolsonaro

Michelle surpreende ao revelar o apelido carinhoso que usa com Jair Bolsonaro

MAIS LIDAS

Imagem - Nova lei determina multa de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador
01

Nova lei determina multa de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador

Imagem - ‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento
02

‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento

Imagem - Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (17 de novembro)
03

Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (17 de novembro)

Imagem - Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana
04

Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana