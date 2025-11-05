Acesse sua conta
Hoje, 5 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 04:02

5 de novembro
5 de novembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta quarta-feira (5) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 5 de novembro é feriado?

Sim, o dia 5 de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Fatos marcantes de 5 de novembro

2021 - Acidente aéreo em Minas Gerais mata cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas por Reprodução
2015 - Rompimento de barragem em Mariana, Minas Gerais, deixa 18 mortos e se torna o maior desastre ambiental da história do Brasil por Tomaz Silva/Agência Brasil
2009 - O sistema operacional móvel Android é disponibilizado pelo Google por Reprodução
Donald Trump é eleito novamente presidente dos Estados Unidos nessa data em 2024 por Daniel Torok/White House/Fotos Públicas
Saddam Hussein é condenado à morte, em 2007 por Reprodução
Bill Clinton é reeleito presidente dos Estados Unidos, em 1996 por Shutterstock
Vaticano é bombardeado em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial por Divulgação
Conspiração da Pólvora: Guy Fawkes é preso em 1605. Data passa a ser marcada com Dia de Guy Fawkes por Hulton Archive
5 de novembro é Dia Nacional da Cultura por Divulgação
2021 - Acidente aéreo em Minas Gerais mata cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas por Reprodução

Algumas cidades com feriado no dia 5 de novembro

ABAETE (MG)

ARARIPE (CE)

BARROS CASSAL (RS)

CAMBUCI (RJ)

CARMO DO RIO CLARO (MG)

CATAS ALTAS (MG)

ESPIRITO SANTO DO TURVO (SP)

HIDROLANDIA (GO)

ITAPETININGA (SP)

IVOLANDIA (GO)

MANHUACU (MG)

PILAR DO SUL (SP)

PORTO REAL (RJ)

RONCADOR (PR)

ROSANA (SP)

SANTA ISABEL DO IVAI (PR)

SANTA MARGARIDA (MG)

SERTAO (RS)

SAO FRANCISCO (MG)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

