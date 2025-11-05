Acesse sua conta
Superlua aparece em todo o Brasil nesta quarta-feira (5)

Horário exato da lua cheia pode variar conforme o fuso de cada região

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:03

O céu de todo o Brasil deve ganhar um brilho especial nesta quarta-feira (5). É quando ocorre a segunda e penúltima superlua do ano, fenômeno que faz o satélite natural parecer maior e mais luminoso do que o habitual.

De acordo com o Observatório Nacional, o evento poderá ser visto a olho nu, sem necessidade de telescópio ou binóculo, desde que o tempo esteja limpo. O horário exato da lua cheia muda conforme o fuso de cada região - em Brasília, ela deve surgir por volta das 18h45; em Belém, às 18h14; e no Recife, às 17h28.

O termo superlua é mais popular do que científico, mas descreve o momento em que a Lua cheia coincide com o perigeu, ponto em que o astro está mais próximo da Terra. Nessa posição, o tamanho aparente pode aumentar em até 14% e o brilho, em cerca de 30%.

Superlua

Superlua por Shutterstock
A recomendação é observar o fenômeno logo ao anoitecer, quando o contraste com o céu ainda claro deixa o disco lunar ainda mais impressionante. Para quem quiser fotografar, vale usar o modo noturno do celular, ajustar o foco manualmente e apoiar o aparelho em uma superfície firme para evitar tremores.

Segundo o calendário astronômico, 2025 terá três superluas: a primeira ocorreu em 6 de outubro, a segunda será agora em 5 de novembro e a última está prevista para 4 de dezembro. Depois disso, só no próximo ano.

