Postos são interditados em 14 cidades do Nordeste por suspeita de lavar dinheiro para o PCC

Cerca de 50 estabelecimentos são alvo de operação nesta quarta (5)

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 08:04

Crédito: Divulgação/SSP-PI

Cerca de 50 postos de combustíveis foram interditados nesta quarta-feira (5) por suspeita de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação faz parte da Operação Carbono Oculto 86, deflagrada em 14 cidades do Nordeste, nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. Só em Teresina, capital piauiense, 20 estabelecimentos foram alvo da operação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), o grupo usava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio.

Entre os bens apreendidos estão carros de luxo e um avião do empresário Haran Santhiago Girão Sampaio, apontado como um dos alvos da investigação. A defesa dele ainda não se pronunciou.

As apurações revelam ligações diretas entre empresários da região e operadores já investigados na primeira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada em São Paulo. Na ocasião, a Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e Polícia Militar atuaram em conjunto para desmantelar parte da estrutura financeira do PCC.

Os postos interditados estão localizados nas seguintes cidades:

Piauí: Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira;

Maranhão: Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras;