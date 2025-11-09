Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje, 9 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 04:02

9 de novembro
9 de novembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado neste domingo (9) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 9 de novembro é feriado?

Sim, o dia 9 de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Cidades com feriado no dia 9 de novembro

APICUM ACU (MA)

CATOLE DO ROCHA (PB)

GOIANINHA (RN)

IBAITI (PR)

ITABERAI (GO)

JUNDIAI DO SUL (PR)

PIRES DO RIO (GO)

PORTO AMAZONAS (PR)

QUATRO BARRAS (PR)

TOMAZINA (PR)

VITORIA DA CONQUISTA (BA)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

Tags:

Dicas Para O Feriado

Mais recentes

Imagem - Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos

Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos
Imagem - Boas notícias financeiras chegam para 3 signos até o fim da temporada de Escorpião (21 de novembro)

Boas notícias financeiras chegam para 3 signos até o fim da temporada de Escorpião (21 de novembro)
Imagem - Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)

Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos de 12 anos são flagrados tentando envenenar professoras em escola de Salvador
01

Alunos de 12 anos são flagrados tentando envenenar professoras em escola de Salvador

Imagem - Irmã e amigo planejaram morte de casal gay para ficar com R$ 1,3 milhão
02

Irmã e amigo planejaram morte de casal gay para ficar com R$ 1,3 milhão

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
03

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
04

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos