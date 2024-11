SÃO VICENTE

Homem cai de parapente e fica preso em fios da rede elétrica em SP

Apesar do sustos, ele não ficou ferido

Moradores de São Vicente, no litoral de São Paulo, foram surpreendidos com um homem que caiu enquanto pilotava um parapente. Em um vídeo gravado por um morador, o homem aparece caindo e ficando preso nos fios de um poste de energia próximo à prédios. De acordo com as informações, apesar do susto, ele não ficou ferido.