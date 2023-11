Homem com esquizofrenia é morto após invadir batalhão da PM

Batalhão de Polícia de SP. Crédito: Google Maps

Um homem de 31 anos foi baleado por policiais militares e morreu na tarde de sexta-feira, 17, após entrar com uma faca no 37º Batalhão Policial Militar Metropolitano de São Paulo, no Capão Redondo, na zona sul da capital, e ferir um PM. Segundo sua família disse nas redes sociais, ele tinha esquizofrenia e estava enfrentando um surto quando decidiu entrar no local portando uma faca de pequeno porte.



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que, ao verem um colega sendo atacado, alguns policiais militares do 37º BPM/M reagiram e dispararam contra o agressor imediatamente.

Sawammy Hwygen, que se denominava como poeta e empreendedor nas redes sociais, chegou a ser socorrido e levado ao Pronto-Socorro Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos. A SSP não informou sobre a gravidade da situação do policial ferido.

Amigos e familiares de Hwygen dizem, no entanto, que ele teria morrido no próprio batalhão, atingido por seis tiros. "Em situações como essa, o procedimento é matar?", contestam, em publicação feita na conta do Instagram que era utilizada pelo próprio poeta.

A Polícia Militar diz que apura as circunstâncias do caso e a conduta dos policiais. A SSP informa que, no local, foram apreendidas a faca usada pelo suspeito e duas armas calibre 40 milímetros utilizadas pelos agentes. "O caso foi registrado como resistência e morte decorrente de intervenção policial no DHPP", afirma a pasta.