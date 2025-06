FORTE EMOÇÃO

Homem desmaia no próprio casamento após chegada de noiva ao altar

Rapaz disse que beleza da noiva e ansiedade causaram o episódio

Um homem desmaiou no próprio casamento logo após a chegada da noiva ao altar. O rapaz, identificado como Gustavo Schmitz, de 25 anos, disse não ter comido quase nada durante o dia e ter se emocionado ao ver a agora esposa, Pâmela Berto Schmitz, vestida de noiva. >

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver quando Gustavo está de mãos dadas com Pamela, se desequilibra e cai no chão. O registro é do último sábado (7), quando o casamento ocorreu em Itajaí, cidade de Santa Catarina. >